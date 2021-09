The New Normal – So funktioniert das Arbeiten nach der Pandemie



Nach einer langen Zeit zu Hause geht es nun endlich wieder zurück ins Büro. Was aber, wenn die Mitarbeitenden nicht mehr wollen und doch lieber daheim arbeiten? In diesem Workshop zeigt Achim Trude, Geschäftsführer von Bendesk, einen ersten Einstieg in "Distance Leadership" und erklärt, wie man die Herausforderungen von Sicherheit, Vertrauen und Wertschätzung meistert und die Mitarbeiter zur Rückkehr ins Büro motiviert.

powered by Bendesk / Achim Trude, CEO